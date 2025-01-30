Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Nach der Horrorflut
Die 27- jährige Verkäuferin Lara Weigand aus Passau hat bei der Jahrhundertflut 2013 ihre gesamte Existenz verloren. Während sie von Job zu Job hetzt und alles tut, um wieder auf die Beine zu kommen, ertrinkt ihr Freund Andreas in Selbstmitleid und arbeitet gar nicht mehr. Der Haussegen hängt schon ziemlich schief, als Lara ihrem Freund aus Kindertagen begegnet, der das Leben des jungen Paares mit einem ungewöhnlichen Geschenk noch mehr aus der Bahn wirft.
