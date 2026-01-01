Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: Die Schönheitskönigin
23 Min.Ab 12
Für ihre Familie hat die ehemalige Schönheitskönigin Marianne Schlüter eine Karriere als Model ausgeschlagen. Ehemann Edgar, Sohn Lasse und die anstrengende Schwiegermutter nehmen sie seitdem ordentlich in Beschlag. Da bekommt die 39-Jährige eine zweite Chance: Bei einem Casting für eine Modekampagne von Edgars ehemaligem Studienkollegen setzt sich Marianne gegen die junge Konkurrenz durch. Doch wurde sie wirklich aufgrund ihrer Schönheit engagiert?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1