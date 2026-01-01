Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Schönheitskönigin

SAT.1Staffel 7Folge 36
Die Schönheitskönigin

23 Min.Ab 12

Für ihre Familie hat die ehemalige Schönheitskönigin Marianne Schlüter eine Karriere als Model ausgeschlagen. Ehemann Edgar, Sohn Lasse und die anstrengende Schwiegermutter nehmen sie seitdem ordentlich in Beschlag. Da bekommt die 39-Jährige eine zweite Chance: Bei einem Casting für eine Modekampagne von Edgars ehemaligem Studienkollegen setzt sich Marianne gegen die junge Konkurrenz durch. Doch wurde sie wirklich aufgrund ihrer Schönheit engagiert?

