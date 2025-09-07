Schlosshotel Orth (8/20): Der AussteigerJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 10: Schlosshotel Orth (8/20): Der Aussteiger
Wenzel trennt sich von Eva. Fanny macht ihrem Vater deshalb Vorwürfe, auch, weil sie weiß, dass Susanne hinter seinem Rücken Geschäfte mit dem Traunstein macht. Diese Tatsache hat auch einen Keil zwischen Fanny und Vinzenz getrieben. Wenzel verlangt die Beendigung der Kooperation zwischen Traunstein und Schlosshotel. Lilo lernt im Wald Manfred Zirner, einen Manager auf Überlebenstraining kennen, der von ihren Schulkollegen schikaniert wird. Die Attacken nehmen erst ein Ende, als sich Hannes, einer der Schüler, in Lilo verliebt. Manfred, der sich als Schulfreund von Wenzel entpuppt, zieht zur Erholung ins Schlosshotel. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Florentin Groll (Sepp Tallinger) Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Amaryllis Sommerer Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
