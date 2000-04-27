Schlosshotel Orth: Barbara Wussow neu im TeamJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 3: Schlosshotel Orth: Barbara Wussow neu im Team
2 Min.Folge vom 27.04.2000
Die 5. Staffel der Fernsehserie "Schloßhotel Orth" verzeichnete mit Schauspielerin Barbara Wussow in der Rolle der neuen Geschäftsführerin eine prominente Verstärkung. Kollege Klaus Wildbolz kündigte hingegen an, dass er sich nach Drehschluss dieser Staffel zurückziehen werde. Sendung: "Seitenblicke" vom 27.04.2000
