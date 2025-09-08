Schlosshotel Orth (9/20): Der besondere GastJetzt kostenlos streamen
Susanne treibt das Personal mit ihrer Schikane zur Verzweiflung und trifft heimlich Entscheidungen hinter Wenzels Rücken. Während Fanny sich wegen Susanne mit ihrem Vater zerstreitet, will Vinzenz das Traunstein an "Historische Hotels" verkaufen – doch Wenzel platzt der Deal. Zwischen zerbrochenen Familienbande und neuen Annäherungen brodelt die Spannung im Hotel auf Hochtouren! Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Janette Kössler (Lilo) Johanna C. Hohloch (Agnes) Albert Fortell (Felix Hofstätter) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Julia Cencig (Lisa) Regie: Karl Kases Buch: Uta Berlet Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
