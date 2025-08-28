Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 5

ORF2Staffel 1Folge 2vom 28.08.2025
46 Min.Folge vom 28.08.2025

Wenzel wird aus dem Spital entlassen. Eigentlich sollte er sich schonen, aber Dir. Lambert ist mit seiner Frau im Hotel abgestiegen, um an der Jagd teilzunehmen. Schimek hat seine Reservierung vergessen, und alles ist ausgebucht. Pepi und Lukas quartieren die Lamberts in das Zimmer von Dr. Vogel, der zwei Tage in München ist, ein. Leider kommt er verfrüht zurück – und seine Frau findet in dem doppelt belegten Zimmer sehr zweideutige Spuren. Nico verlangt sein Erbteil von 3 Mio. für sein Restaurant in Paris. Vinzenz verspricht, ihm das Geld zu geben. Fanny ist unsicher, da sie und Vinzenz gerade einen Adoptionsantrag gestellt haben. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole Beutler (Fanny) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Heinz Trixner (Vinzenz) Birgit Linauer (Pepi) Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

ORF2
