Schlosshotel Orth (16/20): VertrauenssacheJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 18: Schlosshotel Orth (16/20): Vertrauenssache
Der Bergbauer Sepp wird bei seiner Hütte verletzt aufgefunden. Kurz danach wird Fannys Freundin, die Juristin Maren Sammer, während eines Spazierganges von einem Unbekannten in eine Höhle gezogen. Der Mann heit Branko, ist Kroate und ohne Paß in Österreich. Er war bei Sepp, weshalb er im Verdacht des Raubmordes steht. Maren glaubt an seine Unschuld und will ihm helfen. Eva tritt eine Urlaubsvertretung im Sanatorium an und findet die Wahrheit über Felix und seine Frau heraus, was Lilo trotz ihrer penetranten Interviewpraktiken nicht gelingen will Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Janette Kössler (Lilo) Regie: Kurt Ockermüller Bildquelle: ORF/Hubert Mican
