Schlosshotel Orth (18/20): Verbotene Liebe

ORF2Staffel 1Folge 20vom 21.09.2025
46 Min.Folge vom 21.09.2025

Die Geschäftsleitung plant weiter an Felix’ Versetzung und setzt diesmal auf einen Personalinspektor. Während Vinzenz versucht, ihn schlecht darzustellen, überzeugt das Team mit Disziplin und Freundlichkeit. Selbst Lisa stellt dafür ihre frische Beziehung hinten an, denn im Hotel gilt: „Gäste sind tabu!“ Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Sascha Wussow (Georg) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Regie: Kurt Ockermüller Bildquelle: ORF/Hubert Mican

ORF2
