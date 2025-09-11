Schlosshotel Orth (11/20): ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 13: Schlosshotel Orth (11/20): Erinnerungen
Nach Wenzels Tod setzt Fanny alles daran, um das Hotel in der Familie zu halten. Doch nicht nur Susanne Neumann hält nichts davon, dass eine Anwältin ein Hotel leitet - auch die Bankdirektorin Erika Breinwald will es wegen des finanziellen Risikos in geschulten Händen wissen. Sie konnte den deutschen Konzern "Historische Hotels" dafür interessieren, deren Vertreter ein gewisser Felix Hofstätter ist. Erika Breinwald nimmt ihren Besuch in Gmunden aber auch zum Anlass, ihre Jugendliebe Florian zu besuchen, und das Wiedersehen lässt ein wenig ihrer karrierebedingten Härte schwinden. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Karl Menrad (Albert Novak) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Brigitte Karner (Erika Breinwald) Fritz Egger (Florian Ahammer) u.a. Regie: Karl Kases Bildquelle: ORF/Hubert Mican
