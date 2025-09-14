Schlosshotel Orth (13/20): Gefährliche IntrigenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 15: Schlosshotel Orth (13/20): Gefährliche Intrigen
Susanne hat gekündigt - und sich bereits an Vinzenz wegen des Posten als Geschäftsführerin des Traunstein herangemacht. Ihre Argumente - gestohlene Computerdaten aus dem Schlosshotel - sind sehr überzeugend. Susanne und Vinzenz unterbieten in der Folge alle Kongressangebote des Schlosshotels, für das es Absagen hagelt. Außerdem besticht Susanne Gemeinderat Blüm, damit dieser die geplante Revitalisierung der Motocross-Strecke befürwortet. Lilo hilft Georg, dieses naturschädigende Vorhaben zu vereiteln. Georg trifft Gabi, die inzwischen den kleinen Leon, das Kind von Jacob bekommen hat. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Sascha Wussow (Georg) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas) Birgit Linauer (Pepi) Karl Menrad (Albert Novak) Johanna C. Hohloch (Agnes) Christian Pogats (Sebastian) Janette Kössler (Lilo) Simone Heher (Gabi Ollinger) Fritz von Friedel (Heinz Blüm) Regie: Karl Kases Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/Hubert Mican
