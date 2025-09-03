Schlosshotel Orth (5/20): Starke KonkurrenzJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 5
Folge 7: Schlosshotel Orth (5/20): Starke Konkurrenz
Wenzel fiebert der Eröffnung der Bar des Schlosshotels entgegen. Der Tennisstar Nicki Schwarzkopf ist mit ihrem Vater einige Tage hier, um zu trainieren. Sie ist verliebt, wodurch es zu einem Streit mit dem Vater kommt. Fast will Nicki ihre Karriere hinschmeißen - aber Lilo bringt alles ins Lot. Pepi und Frau Neumann hingegen liegen im Clinch. Schließlich kündigt Pepi, schiebt aber Markus Abgang nach Ischl als Grund vor. Bei der Bar-Eröffnung kommen sich Frau Neumann und Wenzel näher. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler), Birgit Linauer (Pepi) Barbara Lanz (Nicki Schwarzkopf) Miguel Herz-Kestranek (Walter Schwarzkopf) Valentin Schreyer (Oliver) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Ottokar Lehrner (Markus) Karl Menrad (Albert Nowak) u.a. Buch: Katharina Hajos und Constanze Fischer Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/Hubert Mican
