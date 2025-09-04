Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth Staffel 5

Schlosshotel Orth (7/20): Gewissensbisse

ORF2Staffel 1Folge 9vom 04.09.2025
46 Min.Folge vom 04.09.2025

Die erste große Ausstellung des jungen Bildhauers Oliver Merz findet im Schlosshotel statt. Zu Gast sind auch der Kunsthistoriker Viktor Fahrenstein und seine junge Frau Alexandra. Sie ist früher einmal für Oliver Modell gestanden, was Viktor durch eines der Bilder herausfindet. Aber Alexandras Gefühle für ihren Mann sind eindeutig - auch wenn er im Rollstuhl sitzen muss. Wenzel hingegen kann sich zwischen Susanne und Eva nicht entscheiden. Und Vinzenz will, dass Susanne Wenzel überredet, den Vertrag mit "Easy Travel" aufrecht zu erhalten. Aber Susanne hat ihre eigenen Pläne... Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Janette Kössler (Lilo) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Florentin Groll (Sepp Tallinger) Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Hubert Mican

