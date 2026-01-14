Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schweine nebenan

Schweine im Anzug

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Schweine im Anzug

Schweine im AnzugJetzt kostenlos streamen

Schweine nebenan

Folge 1: Schweine im Anzug

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Stymingtons haben ihren Bauernhof verlassen und versuchen nun, sich in die menschliche Gesellschaft der Stadtbewohner einzufügen. Während Mutter Clara zu Hause stets darauf bedacht ist, ihrer "schweinischen" Familie "menschliches" Benehmen beizubringen und sie salonfähig zu machen, tritt Vater Phil seine neue Stelle im Autohaus von Jungle George an. Allerdings soll er dort nicht als Verkäufer, sondern als billiges Maskottchen eingespannt werden, es sei denn, er schafft es, ein schrottreifes Auto an den Mann zu bringen. Währenddessen müssen die beiden Ferkel Chuckie und April sich gegen ihre neuen Mitschüler zur Wehr setzten, die sie im wahrsten Sinne des Wortes durch den Dreck ziehen wollen. Dabei haben sie allerdings eins vergessen: Schweine lieben Matsch!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schweine nebenan
Studio 100 International
Schweine nebenan

Schweine nebenan

Alle 1 Staffeln und Folgen