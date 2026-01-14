Schweine nebenan
Folge 1: Schweine im Anzug
Die Stymingtons haben ihren Bauernhof verlassen und versuchen nun, sich in die menschliche Gesellschaft der Stadtbewohner einzufügen. Während Mutter Clara zu Hause stets darauf bedacht ist, ihrer "schweinischen" Familie "menschliches" Benehmen beizubringen und sie salonfähig zu machen, tritt Vater Phil seine neue Stelle im Autohaus von Jungle George an. Allerdings soll er dort nicht als Verkäufer, sondern als billiges Maskottchen eingespannt werden, es sei denn, er schafft es, ein schrottreifes Auto an den Mann zu bringen. Währenddessen müssen die beiden Ferkel Chuckie und April sich gegen ihre neuen Mitschüler zur Wehr setzten, die sie im wahrsten Sinne des Wortes durch den Dreck ziehen wollen. Dabei haben sie allerdings eins vergessen: Schweine lieben Matsch!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick