Schweine nebenan
Folge 8: Schweine vorm Altar
Clara fühlt sich zunehmend wohl in der Menschenwelt, zumal sie jetzt auch noch von Cookie und Beth voll akzeptiert wird. Doch leider unterscheidet sie noch eins von ihren menschlichen Freundinnen - die sind nämlich verheiratet, während Clara mit ihrem Phil immer noch in "wilder" Ehe lebt. Und genau das will Clara ändern: Sie schlägt ihrem Phil vor, eine Menschenhochzeit mit allen Schikanen auszurichten - inklusive kirchlicher Trauung und großer Hochzeitsfeier. Das gefällt dem guten Phil ganz und gar nicht. Aber wenn seine Clara sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie es auch durch, und so muß der gute Phil schlußendlich einwilligen und sich auf die Suche nach einem Ehering machen, der an die nicht gerade zarten Hufe seiner geliebten Clara paßt.
