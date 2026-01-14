Ein Boss muss kein Schwein seinJetzt kostenlos streamen
Schweine nebenan
Folge 13: Ein Boss muss kein Schwein sein
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei seinem Versuch, mit zweifelhaften Methoden die Umsätze zu steigern, erreicht Jungle George genau das Gegenteil: Umsätze sowie Moral seiner Mitarbeiter schwinden zusehends. Phil glaubt, daß er das Geschäft wesentlich besser führen könnte. Bei einem Kartenspiel gewinnt er und übernimmt Jackson Motors. Aber nachdem er sich einmal in das oft schäbige Autogeschäft eingearbeitet hat, muß Phil rasch erkennen, daß "Chefsein" keine einfache Aufgabe ist.
Schweine nebenan
Genre:Animation, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6