21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eine Epidemie hat die ganze Stadt lahmgelegt. Auch die gesamte Polizeimannschaft von Schlichter Falls muß das Bett hüten. Dies führt natürlich zu einem dramatischen Anstieg der Verbrechensrate. Und als auch noch Ike Stumps Morgenzeitung aus dem Briefkasten geklaut wird, liegt die Lösung auf der Hand: eine Zivilstreife muß in Zukunft für die Sicherheit in der Nachbarschaft sorgen! Doch auf Stumps' Aufruf hin meldet sich nur ein einziger Freiwilliger, und das ist ausgerechnet sein Intimfeind Phil Stymington!
