Schweine nebenan
Folge 4: Onkel Leo
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Völlig überraschend steht eines Tages Claras Onkel Leo vor Familie Stymingtons Tür. Und das ist dem guten Phil ganz und gar nicht recht, denn erstens konnte er den schrillen Onkel Leo noch nie so richtig leiden und zweitens erwartet er just an diesem Tag den Besuch von Jungle George mit zwei wichtigen deutschen Geschäftsleuten, die unbedingt einen Abend im Kreise einer typisch amerikanischen Familie erleben wollen. Weil Phil sich seine Verärgerung über die Anwesenheit Onkel Leos allzu deutlich anmerken läßt, zeigt sich Clara zunehmend erbost.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schweine nebenan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fox Family Properties, Inc. Fox Kids International Programming A.V.V., EM.TV & Wavery B.V.