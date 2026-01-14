Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schweine nebenan

Schweine an die Macht

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Schweine an die Macht

Schweine an die MachtJetzt kostenlos streamen

Schweine nebenan

Folge 11: Schweine an die Macht

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Um seine Schulden bei "Joey Bag of Donuts" bezahlen zu können, will Jungle George die Bibliothek von Schlichter Falls abreißen lassen, um dort sein neues Wohnmobilzentrum zu eröffnen. Nach dem Ausscheiden des korrupten Ratsmitglieds Schlichter muß er jedoch zuerst einen neuen Kandidaten finden, der ihm hilft, seine düsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Jungle George will deshalb seinen getreuen Mitarbeiter Phil Stymington überreden, als Ratsmitglied zu kandidieren. Phil bedauert schnell, in die ganze Sache hineingeraten zu sein und muß erkennen, wie schmutzig "menschliche" Politik sein kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schweine nebenan
Studio 100 International
Schweine nebenan

Schweine nebenan

Alle 1 Staffeln und Folgen