Schweine nebenan
Folge 3: Karriere im Schlamm
Die Stymingtons haben ein ernstes Problem. Aufgrund ihrer schweinischen Naivität haben sie das Prinzip der Kreditkarten nicht richtig begriffen und in kurzer Zeit erheblich mehr Geld ausgegeben, als ihnen zur Verfügung steht. Schon bald geben sich bei ihnen sehr unfreundliche Gläubiger die Türklinke in die Hand, und die schöne neue Wohnzimmergarnitur sowie viele andere jüngst erworbene Luxusartikel werden wieder abtransportiert. Überraschenderweise eröffnen sich schließlich gleich mehrere Lösungen für das Problem. Phil stellt nämlich fest, daß er beim Pferderennen mühelos Geld gewinnen kann, da er die Pferdesprache beherrscht. So bekommt er von ihnen brandheiße Insidertips hinsichtlich des Ausgangs der Rennen. Und auch Clara entdeckt eine Gelderwerbsquelle. Auf ihrer Jobsuche gerät sie zufällig in einen Nachtclub, dessen Hauptattraktion Schlammringkämpfe für Frauen sind. Und bei diesem Sport ist Clara natürlich unschlagbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick