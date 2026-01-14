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Schweine nebenan

Die Schweineinsel

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Die Schweineinsel

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Schweine nebenan

Folge 5: Die Schweineinsel

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Einer der höchsten Festtage der Schweine steht vor der Tür: Allerschweinigen. Und der wird traditionellerweise mit einem großen Trüffelessen sowie diversen anderen schweinischen Ritualen begangen. Leider haben die Stymingtons in diesem Jahr für so etwas absolut keine Zeit. Seit sie in der Menschenwelt leben, hält sie der berufliche und private Streß dermaßen auf Trab, daß Festivitäten wie diese einfach nicht mehr in ihren Tagesablauf passen. Die Stymingtons beschließen deshalb, den Feiertag diesmal einfach ausfallen zu lassen.

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