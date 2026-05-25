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Scrubs - Die Anfänger

Meine Lippen sind versiegelt

DisneyStaffel 4Folge 21vom 25.05.2026
Meine Lippen sind versiegelt

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Scrubs - Die Anfänger

Folge 21: Meine Lippen sind versiegelt

21 Min.Folge vom 25.05.2026

J.D. trifft sich mit Carla in einer Bar, um über ihre Eheprobleme mit Turk zu reden. Doch nach ein paar Drinks unterläuft ihnen am Ende des Abends ein kleines Missgeschick: Sie küssen sich ... Währenddessen versucht Dr. Cox, mit seiner sturköpfigen Frau eine gemeinsame Linie bei der Erziehung ihres Kindes zu finden und Elliot muss sich zusammenreißen, um ihr Grinsen zu unterdrücken: Ihr neuester Patient leidet an einer schmerzhaften Dauer-Erektion ...

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