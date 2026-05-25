Meine Lippen sind versiegeltJetzt kostenlos streamen
Scrubs - Die Anfänger
Folge 21: Meine Lippen sind versiegelt
21 Min.Folge vom 25.05.2026
J.D. trifft sich mit Carla in einer Bar, um über ihre Eheprobleme mit Turk zu reden. Doch nach ein paar Drinks unterläuft ihnen am Ende des Abends ein kleines Missgeschick: Sie küssen sich ... Währenddessen versucht Dr. Cox, mit seiner sturköpfigen Frau eine gemeinsame Linie bei der Erziehung ihres Kindes zu finden und Elliot muss sich zusammenreißen, um ihr Grinsen zu unterdrücken: Ihr neuester Patient leidet an einer schmerzhaften Dauer-Erektion ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH
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