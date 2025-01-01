Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Meine Nebendarsteller

DisneyStaffel 6Folge 17
Folge 17: Meine Nebendarsteller

21 Min.Ab 12

Ted stellt sich gegen Kelso, als er sich für höhere Löhne für die Schwestern einsetzt. Todd hat seine Berufung in der plastischen Chirurgie gefunden. Als Turk sich dagegen einsetzt, dass ein 16-jähriges Mädchen eine Brust-OP bekommt, sieht Todd sich gezwungen, seinen Freund umzustimmen - sonst würde dieser seinen Job verlieren! Jordan mischt sich in Keith und Elliots Beziehung ein. Keine gute Idee ...

