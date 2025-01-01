Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Neid

DisneyStaffel 6Folge 5
Mein Neid

Mein NeidJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 5: Mein Neid

21 Min.Ab 6

Turk bemerkt, dass Carla unter Wochenbettdepressionen leidet und versucht, sie zu überreden, sich von einem Arzt helfen zu lassen - vergeblich. Ratlos bittet er Dr. Cox um Hilfe. Elliot geht mittlerweile immer pünktlich um fünf nach Hause und überlässt ihre Patienten samt Anweisungen jemand anderem. Dr. Cox will sich das jedoch nicht bieten lassen ... Dr. Cox und der Hausmeister entdecken indes eine unbenutzte Luxussuite für reiche Patienten und machen es sich darin bequem ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen