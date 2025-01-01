Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine streitsüchtigen Kollegen

DisneyStaffel 6Folge 7
Meine streitsüchtigen Kollegen

Meine streitsüchtigen KollegenJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 7: Meine streitsüchtigen Kollegen

21 Min.

In den Augen von Dr. Kelso sind die Angestellten des Krankenhauses Arbeitsbienen, die für ihn herumsummen, während er sich auf eine Visite pro Tag und die Begrüßung von neuen Assistenzärzten und Patienten beschränkt. Als er sich bei seiner Visite mit dem jungen Soldaten Brian näher beschäftigt, der im Irakkrieg verwundet wurde, freundet er sich mit ihm an. Die Erzählungen Brians über seinen Sergeant bestätigen Kelso in seiner Rolle als verhasster Chef.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen