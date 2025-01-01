Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine neuen Klamotten

Folge 13: Meine neuen Klamotten

21 Min.

Dr. Kelso behandelt ohne die Zustimmung der Chefetage Maggie Kent, eine nicht krankenversicherte Freundin. Indes kehrt Sam, ein ehemaliger, drogensüchtiger Patient des Krankenhauses, als Drogenberater zurück. Während Elliot glaubt, dass sich Sam geändert hat, ist Dr. Cox misstrauisch. Es verschwindet auf mysteriöse Weise Krankenhauskleidung. Daher beschließt Dr. Kelso, dass gesamte Personal einheitlich in hässliche Kittel zu stecken.

