Scrubs - Die Anfänger
Folge 13: Meine neuen Klamotten
21 Min.
Dr. Kelso behandelt ohne die Zustimmung der Chefetage Maggie Kent, eine nicht krankenversicherte Freundin. Indes kehrt Sam, ein ehemaliger, drogensüchtiger Patient des Krankenhauses, als Drogenberater zurück. Während Elliot glaubt, dass sich Sam geändert hat, ist Dr. Cox misstrauisch. Es verschwindet auf mysteriöse Weise Krankenhauskleidung. Daher beschließt Dr. Kelso, dass gesamte Personal einheitlich in hässliche Kittel zu stecken.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren