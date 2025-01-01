Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Patenschaft

DisneyStaffel 6Folge 15
Meine Patenschaft

Meine PatenschaftJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 15: Meine Patenschaft

25 Min.

Schwester Laverne Roberts liegt nach einem Autounfall im Koma. Jeder versucht auf seine Art, mit dem möglichen Tod von Laverne fertigzuwerden. Indes bekommt Jordan ihr Baby, was Dr. Cox jedoch geheim hält, da er den Geburtstag seiner Tochter nicht mit Lavernes Tod verknüpft sehen will. Nur J. D. ist eingeweiht, was ihn auf den Gedanken bringt, dass er der Patenonkel werden müsse ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen