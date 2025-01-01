Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

DisneyStaffel 6Folge 2
Folge 2: Mein Baby und sein Baby

21 Min.Ab 12

J.D. und Kim müssen sich für oder gegen das Kind entscheiden. Weder eine Liste des Für und Wider, noch ein Münzwurf oder ein inneres Gefühl erleichtert ihnen die Entscheidung ... Carlas Wehen setzen ein, und Turk ist eifrig bemüht, alles Notwendige zu erledigen. Doch was er auch für Carla tun will, es misslingt, sodass Elliot schließlich die Aufgabe übernimmt, Carla zu unterstützen. Kurz bevor Turk die Geburt seines Kindes verpasst, erscheint Dr. Kelso als rettender Engel ...

