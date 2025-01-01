Scrubs - Die Anfänger
Folge 10: Meine Abmachung
21 Min.
Ein gebrochener Arm zwingt Turk dazu, die nächsten vier Wochen als Assistenzarzt in der inneren Medizin zu arbeiten. Für Dr. Cox ist dies eine willkommene Gelegenheit, Turk zu piesacken. J.D. hat ein Auge auf die attraktive Physiotherapeutin Anne geworfen, traut sich aber zunächst nicht, sie anzusprechen. Elliot weiß unterdessen nicht so recht, ob Keith der Mann fürs Leben ist. Sie bittet ihn dennoch, bei ihr einzuziehen. Ob das gut geht?
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
