Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Abmachung

DisneyStaffel 6Folge 10
Meine Abmachung

Meine AbmachungJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 10: Meine Abmachung

21 Min.

Ein gebrochener Arm zwingt Turk dazu, die nächsten vier Wochen als Assistenzarzt in der inneren Medizin zu arbeiten. Für Dr. Cox ist dies eine willkommene Gelegenheit, Turk zu piesacken. J.D. hat ein Auge auf die attraktive Physiotherapeutin Anne geworfen, traut sich aber zunächst nicht, sie anzusprechen. Elliot weiß unterdessen nicht so recht, ob Keith der Mann fürs Leben ist. Sie bittet ihn dennoch, bei ihr einzuziehen. Ob das gut geht?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen