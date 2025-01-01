Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Mein scharfes Kindermädchen
21 Min.
Obwohl Dr. Kelso es untersagt hatte, bringt Elliot einer todkranken Patientin ihren Hund ans Bett. Er bekommt deswegen großen Ärger ... Carla und Turk engagieren ein neues Kindermädchen. Da Turk jedoch die Augen nicht von der hübschen Heather lassen kann, droht Carla mit ihrer Entlassung. Dr. Cox widmet sich indessen seiner ans Bett gefesselten Ex-Frau und erlebt ein Wechselbad der Gefühle.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren