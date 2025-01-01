Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein scharfes Kindermädchen

Staffel 6Folge 14
Mein scharfes Kindermädchen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 14: Mein scharfes Kindermädchen

21 Min.

Obwohl Dr. Kelso es untersagt hatte, bringt Elliot einer todkranken Patientin ihren Hund ans Bett. Er bekommt deswegen großen Ärger ... Carla und Turk engagieren ein neues Kindermädchen. Da Turk jedoch die Augen nicht von der hübschen Heather lassen kann, droht Carla mit ihrer Entlassung. Dr. Cox widmet sich indessen seiner ans Bett gefesselten Ex-Frau und erlebt ein Wechselbad der Gefühle.

Scrubs - Die Anfänger
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

