Scrubs - Die Anfänger
Folge 20: Meine Reise nach Phoenix
25 Min.Ab 12
Auf einer Chirurgen-Tagung in Phoenix trifft J.D. unerwartet auf seine Ex-Freundin Kim. Zu seiner Verwunderung ist sie hochschwanger - entgegen ihrer früheren Behauptung, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Als sie ihn um Hilfe bittet, ist J. D. völlig überfordert und macht sich heimlich aus dem Staub ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
