Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Meine sprechenden Hände
21 Min.Ab 12
Jordan streitet sich heftig mit Dr. Cox, weil er seinen Ehering wieder trägt. Turk probiert eine umstrittene Behandlung - von der er in seiner Lieblings-Sportsendung gehört hat - bei einem gelähmten Jungen aus. Ein riskantes Unterfangen! Der Hausmeister hat ganz andere Probleme: Er hat Angst, dass seine Freundin Lady mit ihm Schluss machen will, weil sie sich beständig weigert, seine Hand zu halten.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
