Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Mein Bahamas (2)
21 Min.Ab 6
Bei den Paaren, die auf die Bahamas geflogen sind, um die Hochzeit des Hausmeisters mit Lady zu feiern, herrscht immer noch dicke Luft. Elliot wünscht sich, dass J.D. sich bei den Liebesschwüren mehr Mühe gibt, Turk wünscht sich von Carla mehr romantische Stimmung und Dr. Cox verlangt, dass Jordan zugibt, dass sie ihn mag. Erst als der Hausmeister während der Trauzeremonie alle mit seinen Worten zu Tränen rührt, versöhnen sich die Paare und genießen endlich das Inselleben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
