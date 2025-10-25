Scrubs - Die Anfänger
Folge 10: Mein Brusthaar
21 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6
Turk und J.D. inszenieren diesmal die alljährliche Sketch-Show des Krankenhauses. Es ist die Aufgabe der neuen Assistenzärzte Sketche aufzuführen, in denen sie über die gesamte Belegschaft herziehen ... Denise und Sunny betreuen zusammen eine junge Patientin. Der Hausmeister will Carla ärgern, doch die macht ihm einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
