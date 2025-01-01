Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 8Folge 15
Folge 15: Mein Vollmond

21 Min.Ab 12

Elliot und Turk haben Nachtschicht und müssen sich um die aufmüpfigen Assistenzärzte kümmern ... Elliot hat eine Patientin, die scheinbar magersüchtig ist, das jedoch abstreitet. Zu Recht! Denn Elliot stellt fest, dass sie HIV-positiv ist, und muss ihr die schlechte Nachricht überbringen ... Turks Patientin kann erst entlassen werden, wenn festgestellt werden konnte, dass ihr Darm funktioniert - doch sie weigert sich, einen "Wind zu lassen", wie Turk sensibel formuliert ...

