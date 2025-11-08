Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Finale (2)

Staffel 8Folge 19vom 08.11.2025
Folge 19: Mein Finale (2)

21 Min.Folge vom 08.11.2025

J.D. nimmt nach acht erlebnisreichen Jahren Abschied vom Sacred Heart und seinen Freunden. Er tritt eine neue Stelle im St. Vincent Krankenhaus an, um in der Nähe seines Sohnes zu leben. Mit einem sehr raffinierten Trick gelingt es ihm am letzten Tag, von Dr. Cox doch noch die anerkennenden Worte zu hören, die ihm so unendlich wichtig waren ...

Disney
