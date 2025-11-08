Scrubs - Die Anfänger
Folge 19: Mein Finale (2)
21 Min.Folge vom 08.11.2025
J.D. nimmt nach acht erlebnisreichen Jahren Abschied vom Sacred Heart und seinen Freunden. Er tritt eine neue Stelle im St. Vincent Krankenhaus an, um in der Nähe seines Sohnes zu leben. Mit einem sehr raffinierten Trick gelingt es ihm am letzten Tag, von Dr. Cox doch noch die anerkennenden Worte zu hören, die ihm so unendlich wichtig waren ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
