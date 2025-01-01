Scrubs - Die Anfänger
Folge 5: Meine Sesamstrasse
21 Min.Ab 12
J.D., Elliot und Dr. Cox nehmen je einen Assistenzarzt unter ihre Fittiche und lernen dabei deren Schwächen genauestens kennen: Denise ist nach wie vor sehr grob und kein bisschen mitfühlend, Katie ist jedes Mittel recht, um ans Ziel zu kommen, und Ed ist einfach nur faul ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
