Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Meine tolle Liebesnacht
21 Min.Ab 12
Jordan ist überglücklich: Der Vorstand hat Dr. Cox den Posten des Chefarztes angeboten. Doch der hat Zweifel, ob er der Richtige für den Job ist ... J.D. bemüht sich, seinem Schützling Denise alias Christina mehr Feingefühl im Umgang mit den Patienten beizubringen - keine einfache Aufgabe ... Elliot will J.D. eine besonders tolle Liebesnacht bescheren - und dreht fast durch, weil ihr nichts einfallen will, was ihr außergewöhnlich genug erscheint ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren