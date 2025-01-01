Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine 37 Minuten

Staffel 8Folge 17
Folge 17: Meine 37 Minuten

21 Min.Ab 12

J.D. nimmt eine Stelle im St. Vincent Krankenhaus an, um in der Nähe seines Sohnes zu leben. Am Härtesten trifft das seinen Freund Turk, doch auch der Hausmeister ist betrübt, denn er hasst Veränderungen ... Dr. Cox hat sich Denise ausgesucht und behandelt sie mit unnachgiebiger Strenge, was Elliot ärgert, da sie merkt, dass hinter Cox' extrem schlechter Laune die Trauer darüber steckt, dass J.D. das Krankenhaus verlassen wird ...

Disney
