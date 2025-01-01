Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein verliebter Anwalt

Folge 8: Mein verliebter Anwalt

21 Min.

Ted möchte eine Frau kennenlernen, doch leider versagt ihm die Stimme, sobald er sich ihr nähert. Nur singend mit seiner A-Capella-Band hat er genug Selbstbewusstsein, um es in ihrer Nähe auszuhalten. Also tun J.D. und der Hausmeister sich zusammen, um Ted auf die Sprünge zu helfen - und das mit Erfolg! Dr. Cox kämpft mit seinem neuen Posten als Chefarzt - es fällt ihm extrem schwer, Arbeit abzugeben. Doch er muss einsehen, dass er ohne Unterstützung aufgeschmissen wäre ...

Disney
