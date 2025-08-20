Silvia kocht
Folge vom 20.08.2025: Silvia kocht - 20.08.2025
24 Min.Folge vom 20.08.2025
In dieser Woche steht kulinarisch das Bundesland Oberösterreich im Mittelpunkt der Sendung. Christian Göttfried betreibt mit seiner Frau Simone seit November 2015 das Restaurant und Hotel Göttfried in der Linzer Innenstadt. Das Ehepaar versucht mit seinen Speisen ihre Lehr- und Wanderjahre durch die kulinarischen Hochburgen Europas zu reflektieren. Einige davon sind: das Restaurant Jörg Müller auf Sylt, das Restaurant Tantris in München, das Restaurant Heinz Winkler in Aschau, aber auch Mörwalds Schloss Grafenegg mit einem Michelin-Stern und zwei Hauben im Gault-Millau. Die Gerichte sind: Maibock mit Buttermilchschaum und Eierschwammerl Erdbeer-Honigschaum Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Altersfreigabe:
0