Silvia kocht
Folge vom 10.12.2025: Silvia kocht
25 Min.Folge vom 10.12.2025
Gemeinsam mit Benjamin Zeppelzauer und Matteo Cottogni eröffnete Nicolas Villarme "DasKritz" im Amtshaus Kritzendorf. Von Dienstag bis Donnerstag zeigt er bei Silvia kocht Bodenständige Rezepte. Fleischermeister Thomas Rzepa betreibt in Schrems den Familienbetrieb Rzepa. Bei "Silvia kocht" erklärt er alles Wissenswerte rund um das Thema Fleisch. Folgende Rezepte werden zubereitet: Rehragout in Böhmischer Wurzelsauce mit Haselnussnockerl und Rehtatar. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher
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