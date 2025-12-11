Silvia kocht: Unterwegs im Norden NiederösterreichsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.12.2025: Silvia kocht: Unterwegs im Norden Niederösterreichs
Der Norden Niederösterreich ist bekannt für seine sanften Hügel und landwirtschaftlich geprägten Regionen. Perfekt für eine Sendung rund um Tierhaltung, kulinarisches Handwerk und Genuss. In Hollabrunn befindet sich die Landwirtschaftliche Fachschule – von der Nutztierhaltung bis zum Fleischverkauf und noch vieles mehr wird an diesem Standort den Schülern geboten. Silvia taucht einen Tag lang in den Schulalltag ein. Nach einem erlebnisreichen Tag in Hollabrunn zieht es Silvia weiter ins Stift Geras. Dort trifft Silvia auf Kräuterpfarrer Benedikt, der den Kräutergarten des Stifts betreut. Am nächsten Tag steht ein Besuch der Landesberufsschule Geras auf dem Programm. Die Schüler und Schülerinnen sind verantwortlich für den Geraser Sautanz. Ein altes bäuerliches Fest, bei dem traditionell ein Schwein geschlachtet und komplett verarbeitet wird. Folgende Gerichte werden mit Bernhard Zimmerl gemeinsam zubereitet: Grammelknödel und Geröstete Leber mit Erdäpfel-Birnen-Miso-Püree. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel