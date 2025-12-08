Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 08.12.2025
Folge vom 08.12.2025: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 08.12.2025

Nicolas Villarme aus Niederösterreich ist diese Woche zu Gast bei Silvia. Gemeinsam mit Benjamin Zeppelzauer und Matteo Cottogni eröffnete er „Das Kritz“ im Amtshaus Kritzendorf. Nun zeigt er seine Kochkünste im Studio bei Silvia Schneider. Fleischermeister Thomas Rzepa führt in Schrems den Familienbetrieb Rzepa. Bei Silvia erklärt er alles Wissenswerte rund um das Thema Fleisch und gibt Einblicke in sein Handwerk. Die heutigen Gerichte: - Rezept: Paprikahendl mit Kräuter-Tarhonya und knuspriger Hühnerhaut - Rezept: Hortobagyi Palatschinken Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Juraj Melicher

