ORF2Folge vom 09.12.2025
25 Min.Folge vom 09.12.2025

Nicolas Villarme aus Niederösterreich kocht diese Woche bei Silvia kocht. Gemeinsam mit Benjamin Zeppelzauer und Matteo Cottogni eröffnete Nicolas Villarme „DasKritz“ im Amtshaus Kritzendorf. Fleischermeister Thomas Rzepa betreibt in Schrems den Familienbetrieb Rzepa. Bei Silvia kocht erklärt er alles Wissenswerte rund um das Thema Fleisch. Diesmal servieren sie: - Kalbsbeuscherl mit Semmelknödel - Rezept: Saure Kalbszunge

