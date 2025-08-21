Silvia kocht: Unterwegs am DonauradwegJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 21.08.2025: Silvia kocht: Unterwegs am Donauradweg
25 Min.Folge vom 21.08.2025
Ihr erster Weg führt die Moderatorin in das Restaurant Nepomuk in St. Florian, wo sie Küchenchef Thomas Huber bei der Zubereitung von rosa Kalbsfleisch mit brauner Butter, Schmortomaten und Tortellini zusieht. Danach radelt Silvia Schneider weiter nach Enns. Nach der Besichtigung des historischen Hauptplatzes sowie der Basilika St. Laurenz besucht die Moderatorin noch einen Produzenten von Most und Obstperlwein. Zum Schluss geht es zurück nach St. Florian, wo Thomas Huber als Dessert Topfensoufflé mit Fruchtsalat zubereitet. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Altersfreigabe:
0