Folge vom 04.09.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Oberösterreich
Diesmal ist Silvia Schneider unterwegs in Linz, ihrer Heimatstadt. In Erinnerungen schwelgt Silvia Schneider am größten Markt in Linz, dem Südbahnhofmarkt. Begleitet wird sie von Herta Neiß. Sie unterrichtet an der Johannes Kepler Universität in Linz und ist mit den historischen Hintergründen des Marktes seit ihrer Kindheit vertraut. Gemeinsam mit Standler Didi Öller bereitet Silvia frische Pasta zu. Das Besondere daran: die Pasta wird mit Kakao verfeinert. Beim Stand von Rosi erfährt Silvia alles, was es für eine gute Biskuitroulade braucht. Gesagt, getan. Schon am nächsten Morgen bäckt Rosi mit Silvia eine Roulade und verrät dabei so manchen Trick. Gerichte: 1. Gericht: Reh Bolognese mit gegrillten Steinpilzen auf Kakao Pappardelle, mit Preiselbeer & Orangen-Gremolata 2. Gericht: Biskuit Roulade Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Dominik Grüner