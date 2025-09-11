Silvia kocht: Unterwegs in WienJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 11.09.2025: Silvia kocht: Unterwegs in Wien
25 Min.Folge vom 11.09.2025
Silvia Schneider besucht in dieser Folge die Bundeshauptstadt Wien. Sie besucht Wiens Gemüsegärten, ist in traditionsreichen Häusern der Stadt zu Gast und schwingt den Kochlöffel mit Starkoch Christian Domschitz. Folgende Gerichte werden zubereitet: Snackgurken auf Tonic Gelee und Gebratenes Filet vom Wiener Waller mit Paradeiser-Raritäten und Edelkräutern. Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
