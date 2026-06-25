Silvia kocht: Unterwegs im MühlviertelJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 25.06.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Mühlviertel
26 Min.Folge vom 25.06.2026
Diesmal führte die Reise Silvia Schneider ins Mühlviertel. Im Gasthof Manzenreiter wurde Lamm mit orientalischem Karfiol gekocht, in der Landbäckerei in Bad Leonfelden Roggen-Sauerteig-Brot und Salzstangerl hergestellt. Zudem erkundete sie die Hügellandschaft hoch zu Ross und verkostete regionalen Speck. Gerichte: – Zweierlei vom Lamm mit orientalischem Karfiol – Roggen-Sauerteig-Brot & Salzstangerl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2