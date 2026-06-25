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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs im Mühlviertel

ORF2Folge vom 25.06.2026
Silvia kocht: Unterwegs im Mühlviertel

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Silvia kocht

Folge vom 25.06.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Mühlviertel

26 Min.Folge vom 25.06.2026

Diesmal führte die Reise Silvia Schneider ins Mühlviertel. Im Gasthof Manzenreiter wurde Lamm mit orientalischem Karfiol gekocht, in der Landbäckerei in Bad Leonfelden Roggen-Sauerteig-Brot und Salzstangerl hergestellt. Zudem erkundete sie die Hügellandschaft hoch zu Ross und verkostete regionalen Speck. Gerichte: – Zweierlei vom Lamm mit orientalischem Karfiol – Roggen-Sauerteig-Brot & Salzstangerl Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Simeon Baker

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