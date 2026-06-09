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Silvia kocht

Silvia kocht

ORF2Folge vom 09.06.2026
Silvia kocht

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Silvia kocht

Folge vom 09.06.2026: Silvia kocht

25 Min.Folge vom 09.06.2026

In dieser Woche kochen Absolventinnen und Absolventen der Gastgewerbefachschule 1010 Wien bei Silvia kocht. Stefan Borowitz zeigt die Zubereitung von: 1. Gericht: Vichyssoise mit gepickeltem grünen Spargel 2. Gericht: Gebratenes Maibockfilet an Spargelbrokkoli, Gnocchi und Morchel-Sauce mit Kirschen Bildquelle: ORF/Silvia Schneider GmbH/Tina Pivovarnikova

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