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Silvia kocht

Silvia kocht: Unterwegs im Südburgenland

ORF2Folge vom 04.06.2026
Silvia kocht: Unterwegs im Südburgenland

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Silvia kocht

Folge vom 04.06.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Südburgenland

25 Min.Folge vom 04.06.2026

Mit Dietmar Salmhofer startet eine Radtour auf dem anspruchsvollen Burgenlandtrail, inklusive Runde um den Badesee und Waldetappe. Danach folgt eine Stärkung bei Jürgen Csencsits in Harmisch, bekannt für feine Gerichte aus dem original 60er-Jahre-Holzofen. Er servierte: -Gefüllte Taube aus dem Holzofen -Pannonische Fischsuppe Zum Abschluss geht es zum Biohof Taunus von Martina Neumann, wo seltene Schweinerassen und Zackelschafe besucht werden. Bildquelle: Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel/ORF

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