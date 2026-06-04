Silvia kocht: Unterwegs im SüdburgenlandJetzt kostenlos streamen
Silvia kocht
Folge vom 04.06.2026: Silvia kocht: Unterwegs im Südburgenland
25 Min.Folge vom 04.06.2026
Mit Dietmar Salmhofer startet eine Radtour auf dem anspruchsvollen Burgenlandtrail, inklusive Runde um den Badesee und Waldetappe. Danach folgt eine Stärkung bei Jürgen Csencsits in Harmisch, bekannt für feine Gerichte aus dem original 60er-Jahre-Holzofen. Er servierte: -Gefüllte Taube aus dem Holzofen -Pannonische Fischsuppe Zum Abschluss geht es zum Biohof Taunus von Martina Neumann, wo seltene Schweinerassen und Zackelschafe besucht werden. Bildquelle: Silvia Schneider GmbH/Christian Vogel/ORF
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